Ajakirjas Computers in Human Behavior Reports avaldatud uuringus leiti, et sugu polnud seotud sellega, kas inimene tunneb telefonita olles end äreva või kartlikuna. Nõnda tundvad inimesed kipuvad olemas igapäevases elus teistest ärevamad ja obsessiiv-kompulsiivsemad, vahendab Ohio osariigi ülikool .

«See on see hirm, paanikatunne, et «oi ei, ma jätsin telefoni koju,» ütles üks uuringu autoritest, Ana-Paula Correia. Uuring põhines Correia varasemal tööl, mille käigus loodi küsimustik hindamaks inimeste sõltuvust oma nutitelefonidest ja uuriti «nomofoobiat» (telefonita olemise hirmu), mis ei ole hetkel ametlikult heaks kiidetud diagnoos.