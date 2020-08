Need sümptomid viitavad COVID-19 läbipõdemisele juba enne pandeemiat

Pärast haigusperioodi kestev hingamisraskus või õhupuudus on sageli seotud pikaaegse kopsupõletikuga ning võib viidata sellele, et talvel põetud külmetushaigus oli suure tõenäosusega COVID-19. Kauakestev kuiv ja ärritav köha ning väsimus ja jõuetus on samuti omased koroonaviirusnakkusest tingitud haigusele. Väsimuse puhul tuleb meeles pidada, et see on levinud probleem ning võib olla märk paljudest erinevatest terviseprobleemidest.

FOTO: Shutterstock