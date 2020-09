USA võib anda koroonavaktsiinile rohelise tule enne ohutuse ja tõhususe lõplikku selgumist

Kolm koroonaviiruse vaktsiinikandidaati USA-s on jõudnud 3. faasi kliinilistesse uuringutesse, mis on kõige olulisemad testid tõestamaks, et vaktsiin on nii ohutu kui ka tõhus Covid-19 ennetamisel. Pandeemia on tõuganud vaktsiini väljatöötamisel aga enneolematult pingelise ajakavani.

«Sponsori (vaktsiiniarendaja) ülesanne on taotleda luba või heakskiitu ja me otsustame nende taotluse üle,» ütles ravimiameti volinik dr Stephen Hahn ajalehele The Financial Times. «Kui nad teevad seda enne kolmanda etapi lõppu, võime leida, et see on kohane. Me võime leida, et see on kohatu – teeme otsuse.»