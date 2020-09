Koroonauuringutes kasutatud ahvid surmatakse ja katsete jaoks ei jagu enam primaate

Eelmisel aastal sai USA viiest kolm katseahvi Hiinast, aga nüüd on see kriitiline tarneahel katkenud, teatas The Atlantic.

Mark Lewis, kelle juhitav ettevõte Bioqual on teinud primaatidega katseid mitmete Covid-19 uuringute jaoks, sealhulgas Moderna vaktsiini tarbeks, ütleb, et Bioqual suutis algselt taaskasutada mõningaid loomi mittehaiguste uuringutes. See varu on nüüdseks ära kasutatud; Covid-19-ga nakatunud ahvid eutaneeritakse, et vältida levikut teistele ahvidele või isegi potentsiaalselt inimestele.