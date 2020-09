Teadlased tuvastasid argise teguri, millel on oluline seos kromosoomide vananemisega

Kolm või enam niinimetatud ülitöödeldud toidu portsjonit päevas kahekordistas tõenäosuse, et kromosoomide otsas leiduvad telomeerideks nimetatud DNA ja valkude ahelad on lühemad kui inimestel, kes tarbisid sellist toitu harva, selgitasid teadlased MedicalXpressi andmeil Euroopa ja rahvusvahelise rasvumise konverentsil.

Lühikesed telomeerid on rakutasandil bioloogilise vananemise markerid ja uuring näitab, et toitumine on rakkude kiiremat vananemist mõjutav tegur.