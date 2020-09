Arkadi Popov: koroonaviirusest on saanud noorte inimeste probleem

«Rohkem nakatuvad praegu nooremad inimesed, kes tulevad viirusinfektsiooniga paremini toime kui vanemad,» nentis Popov. Samas kannavad nooremad inimesed viirust sageli asümptomaatiliselt ja see vähendab ka ohutunnet.

«Ma oma igapäeva praktikast ütlen, et pigem pöörduvad noored inimesed, kes elavad aktiivsemat elu, pöörduvad lapsevanemad, sest lasteaiad on avatud ja tänasest algasid ka koolid. Kas koroonaga või ilma, ega me looduse vastu ei saa ja ega teised haigused maailmas kadunud pole,» ütles perearst Lee Vallikiv.