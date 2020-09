Tõhus Covid-19 seiresüsteem: ülikoolilinnakus tuvastati viirus enne nakatunute avastamist

Tudengitele anti teada, et toimub regulaarne koroonaviiruse testide tegemine. Ülikooliametnikud ei pidanud aga silmas ainult ninaneelust võetavaid koroonaproove –ametnikud hakkasid regulaarselt kontrollima reovett koroonaviiruse jälgede suhtes. Paar päeva tagasi teatasid ametnikud, et tehnika töötab – ühe ühiselamu reoveest leiti viiruse jäljed. Seejärel testiti kõiki 311 elanikku, kellest kahe testid andsid positiivse tulemuse. Need kaks tudengit on nüüd isolatsioonis ja võimalik haiguspuhang õnnestus peatada enne selle algust.