Uneharjumused, mis tõstavad Alzheimeri tõve riski

Ajus hakkavad muutused tekkima tasa ja targu, isegi kuni kaks aastakümmet enne, kui avalduvad Alzheimeri tõve nähtavad sümptomid nagu mäluhäired, segadus ja hajameelsus, kirjutab Readers Digest. Ajus hakkavad kuhjuma ühendid nagu amüloid-beetaproteiin ning tau-valk. Kui haigus progresseerub, takistavad need närvirakkude ühendusi, mille tulemusena neuronid viimaks surevad, ja see hakkab häirima mälu ja teisi funktsioone. Mitmed uuringud on viidanud, et aju muutuste tekkel on roll ka unel, nimelt võivad püsivalt kehvad uneharjumused Alzheimeri tõve teket kiiremini soodustada.