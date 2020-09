Eesnäärmevähk on teine tavalisim vähisurmade põhjustaja Suurbritannia meeste seas. See mõjutab elu jooksul ühte meest kuuest, on enam kui neljandiku uute meeste vähijuhtumite põhjuseks ning tapab iga aasta 12 000 Suurbritannia elanikku.

On tõendeid, et rasvumine ja eesnäärmevähki suremise tõenäosus on seotud. Seoste leidmiseks oli vaja teha rohkem uuringuid ning teha kindlaks, et mitte ainult rasva kogus, vaid selle jaotus kehas mõjutavad riski.