Jõhvi Gümnaasiumi noored õpivad sel aastal ekspertidelt, kuidas enda ja teiste tervise eest hoolt kanda

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul saavad õppijad koostöö kaudu tervishoiuvaldkonnast ülevaate ning kaugem eesmärk on saada uusi õppijaid, keda huvitavad tervishoiualased õpingud: «Kõrgkoolil on mitmeid partnergümnaasiume ning kutsealane eelõpe on üks meie missioone,» sõnas Ernits.

«Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Ida-Viru Keskhaigla spetsialistid hakkavad koos õpetama sel aastal Jõhvi Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilastele, kuidas enda, oma lähedaste ja ümbritsevate inimeste tervise eest paremini hoolitseda. Eesmärk on tõsta õpilaste terviseteadlikkust ja tervisekäitumist. Õppeained, mida hakkame koostöös õpetama on nt esmaabi, inimese anatoomia ja füsioloogia, meditsiini ja tervishoiu alused, isiksuse areng, farmaatsia. Loodame väga, et meie spetsialistidel õnnestub anda sisend ja jätta jälg nii noorte kui ka nende kaudu rahvastiku tervisekäitumisse,» rääkis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse juhataja Siret Piirsalu.

SA Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler kinnitas, et haigla jaoks on oluline kogukondliku koostöö arendamine: «Koolis on noored, kes tahavad rohkem teada tervishoiuvaldkonna kohta ning haiglas töötavad inimesed, kes on pädevad nendel teemadel loenguid pidama ning praktiliselt tutvustama erinevate spetsialistide tööd. Kolmepoolne koostöö on ennast igati õigustanud ning see leping annab kindlust, et see toimib ka edaspidi.»