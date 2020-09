Uuring: meemesilase mürk hävitab agressiivsed rinnavähirakud

Ajakirjas Precision Oncology avaldatud uurimustulemused näitasid, et meemesilaste mürk hävitas kiiresti rinnavähirakud, millest põhjustatud haiguse ravivõimalused on siiani olnud piiratud. Mesilasmürgi koostisesse kuuluv valguline komponent mellitiin on tugeva põletikuvastase ning antimikroobse toimega.