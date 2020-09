Inimeste geneetilised eripärad mõjutavad ravimite toimemehhanisme

Hiljuti kaitstud doktoritöö autor, Tartu Ülikooli genoomika instituudi spetsialist Kristi Krebs selgitab: «Juba päris kaua on teatud, et geenid mõjutavad seda, mis organismis ravimitega juhtub; võttis aga aega, et leida seosed, mida saaks kasutada kliinilistes rakendustes ja mille tõepärasus oleks kinnitatud.»