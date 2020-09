Platseeboefekt võib tekkida ka ravimi toime puudumisest teadlik olles

Kui inimene saab ravi, on loomulik, et ta eeldab või vähemalt loodab, et see annab mingit kasu. Mõnikord võib ainuüksi see ootus anda positiivse efekti, nagu juhtub sageli uuringutes, kus osalejad saavad teadmatult tegelike ravimite asemel platseebot ehk n-ö peturavimit.

Nüüd leidsid Michigani Ülikooli ja Dartmouthi Kolledži teadlased, et isegi kui inimestele öeldakse, et võetav ravim ei sisalda toimeaineid, võib platseebo anda positiivse neurobioloogilise efekti. Kui muidu on platseebo mõte selles, inimene võtab ravimit selle teadmisega, et selles on vajalik toimeaine, siis ajakirjas Nature Communications avaldatud teadustöös tunnistati uuritavatele, et nendele antavad ravimid ei oma spetsiifilist toimet.