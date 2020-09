Õhtune suurem söömine on seotud kehvema toitumise kvaliteediga

Viimastel kümnenditel on kasvanud huvi selle vastu, kuidas mõjutab toidu tarbimine ainevahetust ja teisi füsioloogilisi protsesse. Näljatunne järgib jäika igapäevast mustrit ning on intensiivseim päeva hilisemas pooles. See nähtus võib mõjutada nii meie söödava toidu tüüpi kui ka kogust, kirjutab Euroopa rasvumise ühing MedicalXpressis.