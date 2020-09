Selgus, kas koroonaviiruse mutatsioon takistab universaalse vaktsiini loomist

Tellijale

SARS-CoV-2 koroonaviiruse variatsioonide iseloomustamiseks võrreldi 84 riigi haigetelt kogutud proove. Analüüsid näitavad madalat geneetilist diferentseerumist pärast esialgset haiguspuhangut ja viitavad, et seni on SARS-CoV-2 genoom arenenud enamasti juhuslikult, mitte kohanedes peremeesorganismidega, keda see ründab.

«Nagu teisedki, märkasime, et D614G mutatsioon on epideemia algusest peale kiiresti sagenenud, kuid me ei suutnud seda mutatsiooni seostada konkreetsete kohanemismehhanismidega,» ütles Rolland. «Kui viirused paljunevad ja levivad, eeldame, et näeme mõningaid mutatsioone ja mõned võivad epideemias lihtsalt juhuslikult kinnistuda.»

Võttes arvesse geneetiliste variatsioonide madalat taset, oleks paljulubav vaktsiinikandidaat tõenäoliselt sama efektiivne kõigi praegu ringlevate koroonaviiruse tüvede suhtes, tõdesid uuringu tegijad.