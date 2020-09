Lahkemates riikides elavad inimesed kauem

Lääne-Euroopa ja Jaapani ühiskonnad teevad palju ülekandeid noorimatele ja vanimatele ning suremus on madalam.

Ajakirjas PNAS avaldatud uuringus leiti, et need kes jagavad rohkem, elavad kauem. Fanny Kluge ja Tobias Vogt leidsid tugeva lineaarse suhte ühiskonna lahkuse ja selle liikmete keskmise eluea vahel. Max Plancki demograafiliste uuringute instituudi uurijad järeldavad, et ühiskonnas, mille liikmed toetavad üsteist ressurssidega, elavad inimesed kauem.