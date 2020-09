Eksperdid mures Lääne-Niiluse viirusnakkuse leviku pärast

Viimase kümne aasta jooksul registreeris riiklik nakkushaiguste keskus Hispaanias seitse Lääne-Niiluse viirusnakkuse juhtumit; viimase kuu aja jooksul on tuvastatud 30 juhtumit. Tegemist on suurima puhanguga, mis on riigis kunagi registreeritud.