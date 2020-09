Nädalavahetusel saab Tallinnas vahvleid süües naiste tugikeskust toetada

«Iga kolmas naine Eestis on kogenud alates 15. eluaastast vähemalt üks kord elus mingisugust vägivalda. Et aidata neid naisi, pakume sel nädalavahetusel toimuvatel festivalidel võimalust osta Kesklinna valitsuse telgist üks maitsev vahvel ja sellega toetada Tallinna naiste tugikeskust, kes saab vahvlite eest makstud kogusumma endale annetusena. Loodame, et meie väike panus aitab kaasa suurematele heategudele,» ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.