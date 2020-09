WHO kinnitas tõhusa Covid-19 ravimeetodi

Seitse kuud pärast koronaviiruse kriisi algust on teadlased kinnitanud võimsa ravimi tõhusust võitluses Covid-19-ga. Hiljutised rahvusvahelised uuringud on näidatud, et soodsad ja laialdaselt kättesaadavad steroidravimid vähendavad raskelt haigete patsientide suremust. WHO tegi vastavad täiendused ka koroonahaigete ravijuhendisse.