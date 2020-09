Teadlased tuvastasid laste koroonaviiruskandluse omapära

Ajakirjas Journal of Pediatrics avaldatud uuringust selgub, et viirus ja antikehad võivad noorte koroonahaigete organismis koos eksisteerida. «Enamiku viiruste korral ei tuvastata antikehade ilmnemisel enam viirusosakesi. COVID-19 puhul näeme aga laste organismis nii antikehasid kui ka viirust,» ütleb uurimisrühma juht dr Burak Bahar. «See tähendab, et lastel on endiselt võimalus viirust edasi anda ka siis, kui neil on tekkinud antikehad.» Lisaks leidsid teadlased, et 6–15-aastastel patsientidel püsis viirus organismis keskmiselt 32 päeva; 16–22-aastastel aga 18 päeva. Viiruskandluses tuvastati ka sooline erinevus – tüdrukutel püsis viirus organismis keskmiselt 44 päeva, poistel 25 päeva.