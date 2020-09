Teadlased tegid kindlaks, kas süljest saab usaldusväärse koroonaviiruse proovi

Kiire ja täpne diagnostiline test on hädavajalik Covid-19 pandeemia kontrolli all hoidmiseks. Kehtiv «kuldne standard» on proovivõtt ninaneelust ja PCR-analüüs. Samas võib sülg olla mugavam ja samas usaldusväärne alternatiivne proovimaterjal, leiti Yale`i ülikooli teadlaste uuringust.