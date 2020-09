Joller: vanem kinnitab vajadusel oma tõendiga, et laps pole tema hinnangul nakkusohtlik

Ühelgi koolil ega lasteaial ei ole õigust perearstilt midagi nõuda, sealhulgas tõendit, et laps on terve, ütleb Joller. «Vajadusel kinnitab lapsevanem oma tõendiga, et tema hinnangul ei ole laps nakkusohtlik, seda ka näiteks laste puhul, kes kannatavad köha või nohu põhjustava kroonilise haiguse all.»

Haridusministeerium andis tema sõnul koolidele tervisenõuandeid sisaldavad juhised, kuid ei kooskõlastanud neid arstidega. Seetõttu soovivad nüüd koolid ja lasteaiad perearstidelt erinevaid tõendeid. «Tegelikkus on aga see, et paranemise kinnitamiseks koroonatesti ei tehta. See ei näita paranemist. Uuringute väitel võib koroonatest olla positiivne isegi 37 päeva pärast nakatumist, kuigi inimene on ammu paranenud – test näitab sellisel juhul surnud viiruse olemasolu ja inimene ei ole nakkusohtlik. Koroonaviirusest loetakse inimene tervenenuks, kui tal on sümptomite algusest möödas 14 ööpäeva ja palavikku pole olnud vähemalt kolm ööpäeva,» selgitab Joller.