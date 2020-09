Ekraaniaeg ja une kestus ennustavad Euroopa laste ülekaalu

Ülemaailmsed trendid viitavad, et laste uneaeg väheneb, samas kui ekraaniaeg, ülekaal ja rasvumine kasvavad. Ülemaailmselt ei maga 90 protsenti noorukitest soovituslikku 9-11 tundi öösel. See on tulnud ühes ekraaniga seadmete kasutuse kasvuga. Ainuüksi Suurbritannias hinnatakse, et noored 8-19-aastased inimesed veedavad ligi 44 tundi nädalas ekraanide taga, vahendab Medical Xpress.