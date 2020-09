Venezuela otsib Venemaa koroonavaktsiini jaoks katsejäneseid

11. augustil registreeris Venemaa esimesena koroonaviiruse vastase vaktsiini. Maailma terviseeksperdid on korduvalt tõstatanud küsimuse vaktsiini ohutuse ja tõhususe kohta, kuna puuduvad andmed selleks vajalike tuhandete inimestega tehtavate kliiniliste testide läbimise kohta. Pärast seda, kui Venemaa teatas Sputnik V registreerimisest, õnnitles hr Maduro riiki suure saavutuse puhul. Venemaalt miljardeid dollareid laene saanud Venezuela valitsus ütles, et ollakse nõus kliinilistes uuringutes osalema 500 vabatahtlikuga. Paar päeva tagasi esitas president rahvale kordusüleskutse, mis viitab sellele, et vabatahtlikke on veel puudu.