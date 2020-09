GALERII ⟩ Pardiralli kogus vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks Eestis rekordsumma

Pardiralli, mis toimus sel aastal juba seitsmendat korda, on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu poolt algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama. Kokku osales Pardirallil 15 246 vanniparti, mis tänaseks on taas teel oma talvekorterisse. Ühtegi kummiparti loodusesse ei jää.

Koostöö ETV ja EPI Kojaga

«Kevadel, mil kogu maailm oli teadmatuses eriolukorras kestvusest ja peamiseks eesmärgiks inimeste tervis ja heaolu, pidime tegema otsuse, et Pardirallit sel aastal korraldada ei saa. Traditsiooniliselt on Pardiralli olnud suve alguse pidu. Ent koostöös ETV-ga sündis lahendus, mis 30. augustil tuhandete televaatajate silme ees teoks sai,» ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm.

«Me oleme südamest tänulikud kõigile annetajatele ja inimestele, kes leidsid võimaluse vähihaigete laste ja nende vanemate toetamiseks teekonnal, mis on nende elu raskeim. Pardiralli on lugu headusest ja lootusest. See on lugu laste võitlusest homse eest,» lisas Semm.

Kogutud annetussummast 30 000 eurot läks Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu poolt Eesti Puuetega Inimeste Kojale. «Olen õnnelik ja tänuliik, et Pardiralli on meie kaudu suure hooldusvajadusega laste pered oma tiiva alla võtnud. Loodame, et toetus annab vapratele, kuid kurnatud emadel ja isadel võimaluse veidigi puhata,» selgitas EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht.

Pardiralli kui palsam

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu kõneisik Märt Avandi ütles, et Pardiralli on muutnud inimeste suhtumist head tegemisse ja meenutas ühtlasi esimest Pardirallit seitse aastat tagasi: «Esimesel Pardirallil käis teiste hulgas ka Evelin Võigemast ja ütles mulle kõike toimuvat imetledes: vaata, mis Albert on teinud! Ilus!» Avandi lisas, et kõikide vähihaigete laste ja nende vanemate kannatused on leidnud Liidu tegevuse ja Pardiralli näol justkui palsami.