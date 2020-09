Tartu Ülikooli Kliinikumi nahahaiguste kliinik avab uue õe vastuvõtu suguhaiguste testimiseks

Nahahaiguste kliiniku arst-õppejõu Kadri Siku sõnul oli üheks eraldi vastuvõtu avamise ajendiks eesmärk tagada patsientidele võimalikult lühike ootejärjekord suguhaiguste testimiseks. «Suguhaiguste õe iseseisev vastuvõtt on korraldatud nii, et patsient kohtub esmalt õega, kelle abil tehakse kõik vajalikud analüüsid. Kaebuste esinemisel või analüüsivastuste põhjal avastatud suguhaiguse korral suunatakse patsient edasiseks raviks naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtule,» rääkis dr Kadri Sikk. Ta rõhutab, et nii on tagatud patsiendile võimalikult optimaalne ajakulu arsti vastuvõtule pääsemiseks.