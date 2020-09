Taolised kogemused on inimestel olnud aegade algusest. Eesti mütoloogias nimetatakse sellist nähtust luupainajaks: tegelaseks, kes käib oma ohvrit piinamas ja rõhub tema keha nii, et too hingata ega liigutada ei saa. Erineva loomuga deemoneid kirjeldavad paljud teisedki rahvajutud: Skandinaavias deemon mare, Suurbritannias öömoor (ingl night hag), Tais kummitus Phi Am, Pakistanis bakhtak jne.