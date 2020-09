Paljudes teistes riikides, eriti kollektivistlikumates ühiskondades on maski kandmine normaalne ja igapäevane nähtus. Eestlaste seas on maskid hakanud levima aga alles nüüd koroonaviiruse pandeemia ajal, kuid tekitavad praegugi võõristust. Eesti naised jagavad oma kogemusi, kuidas nendesse maski kandes suhtutakse.

Terviseamet soovitab kanda lisakaitsena maski rahvarohketes paikades ja siseruumides, kus ei saa teistega vahet hoida. Suu ja nina katmine siseruumides vähendab alati viiruste levimise riski. Terviseamet rõhutab, et igaühesse, kes on valmis enda ja teiste tervist kaitsma, on põhjust suhtuda lugupidavalt.