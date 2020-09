Arkadi Popov selgitab, miks nakatunute arv suureneb

«Kõige olulisem punkt on siin see, et haige inimene peab kodus istuma, peab olema karantiinis. Kui ta teab, et tal oli väga konkreetne kontakt koroonaviiruse infektsiooniga ja nakatunuga, siis on võtmeküsimus, et inimene peab olema kodus ja ranges karantiinis. Sellest sõltub teiste inimeste tervis, sissetulek ja ka Eesti majandus tervikuna,» rääkis Popov.