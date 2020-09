USA valmistub koroonavaktsiini levitama alates novembrist

Küsimusele, kas valmisolek novembriks on rohkem seotud teaduse või taasvalimise püüdlustega, vastas Adams, et kuupäevad võivad ettepoole nihkuda juhul, kui sõltumatu juhatus kinnitab, et on olemas tõendeid selle kohta, et vaktsiin on tõhus.»

«Kõige kõnekam asi, mida ma inimestele öelda saan, on see, et kui saadaval on Covidi vaktsiin, oleme mina ja mu perekond selle saamiseks järjekorras,» ütles Adams. «Ma arvan, et see on ohutu, ma arvan, et see on tõhus ja ma arvan, et see aitab meil selle haiguspuhangu lõpetada.»