Terviseamet nakatunutest: ei taheta oma käike enam jagada

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on praegu kokku ligi 620 inimest Harjumaalt, Raplamaalt, Järvamaalt ja Tallinnast, vahendas «Aktuaalne kaamera» .

«Kui meil haigestumise alguses oli hästi tihe kontakt inimestega, nad helistasid meile tagasi, sest neil midagi meenus, siis viimase aja tendents on see, et ei helistata enam tagasi ja ei taheta oma käike enam jagada,» sõnas Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Juta Varjas.