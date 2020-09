Tuvastati Covid-19 haigustekitaja levik emalt lootele

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kulgeb Covid-19 tõsisemate tüsistustega nendel rasedatel, kellel on eelnevalt kroonilisi haigusseisundeid, näiteks diabeet või kõrgvererõhutõbi, kes on eakamad või ülekaalulised.

Uuringus käsitletud juhtum hõlmas 34-nädalase rasedusega naist, kes sattus erakorralise meditsiini osakonda seoses ennetähtaegse sünnitustegevusega. Kuigi patsiendil ei olnud Covid-19-ga seotud tüüpilisi hingamisteede sümptomeid, oli tal siiski palavik ja kõhulahtisus, mis viitas võimalikule viirusnakkusele. Haiglas tehtud koroonatest osutus positiivseks. Enne haiglasse minekut ei teadnud naine, et ta on nakatunud.

Mõne päeva pärast sünnitas naine tütre, kes esmapilgul tundus terve. 24 tunni pärast tekkis lapsel palavik ja ilmnesid hingamisraskused, sealhulgas ebanormaalselt kõrge hingamissagedus ja madalam vere hapnikusisaldus. Testitulemustest selgus, et ta on koroonapositiivne.

Edasine uurimine näitas, et laps oli nakatunud juba emaüsas. Üks uuringu autoritest, vastsündinu eest hoolitsenud pediaatria dotsent dr Julide Sisman ütles: «Seni oli meil teadmine, et viirusnakkuse ülekanne ei toimu emalt lootele – nii ei olnud me selleks üldse valmis. Tänaseks on ema ja laps tervenenud, kuid me ei tea, kas imikutel on Covid-19 haigustekitajaga nakatumisest tingitult pikaajalisi tagajärgi,» lisas ta.