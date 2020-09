WHO ei usu uue koroonavaktsiini kasutusele võtmist sellel aastal

Tellijale

Kui laboris tehtav arendustöö on läinud edukalt ning ravimi tõhusus ja ohutus on saanud kinnitust katseloomadel testides, järgneb kliiniliste uuringute faas, mis on kõige aeganõudvam.

Tänaseks on ligi 40 vaktsiini vabatahtlikega tehtavate kliiniliste uuringute staadiumis ning veel ligi 100 vaktsiini mõju uuritakse katseloomadel, vahendab Medical Daily. Kasutusse on võetud kolm vaktsiini, mis on pärit Venemaa ja Hiina ravimiarendajatelt, kuid puudulike kliiniliste uuringute tõttu puudub nendel ravimitel WHO ning USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) ametlik heakskiit.

Kuna kliiniliste uuringute viimase faasi ravimikatsetused hõlmavad tuhandeid inimesi ning selles etapis võib avalduda kõrvaltoimeid, mida väikestes uuringurühmades ei avaldunud, võib tõhusaima ravimi valmimine kesta aastaid. Lisaks proovitakse saada selgeks, milline on vaktsiini efektiivsus võrreldes platseebo või muude olemasolevate vaktsiinidega. Alles pärast nende katsete edukat läbimist saab ravimi FDA heakskiidul turule tuua. Seejärel algab tootmise ja ravimi levitamisega seotud tegevus, mis võtab samuti aega.