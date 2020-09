VIDEO ⟩ Plastist näokatted ja ventiilidega näomaskid ei ole koroonaviiruse leviku pärssimisel tõhusad

Teadusajakirjas Physics of Fluid avaldatud uuringus visualiseeriti laboris mannekeeni suust simuleeritud köhimise ja aevastamisega välja paisatud köhajoa voogu. Selleks kasutati laservalguse lehte ning destilleeritud vee ja glütseriini segu, et tekitada köhajuga kujutav sünteetiline udu. Mannekeeni näole asetati plastist näokate ning N95 ventiiliga näomask, et jälgida nende sooritust.