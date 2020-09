Irja Lutsar selgitab, mida võiks teha reisimisega seotud piirangutega

Tellijale

«Enne aga, kui seda rakendada, peaks vaatama, kui efektiivseks on osutunud praegu käimasolev piiril testimine,» tõdeb Lutsar.

Kevadisel perioodil olid ta sõnul vaid üksikud päevad, kui Eesti näitaja ületas ECDC (Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus - toim.) kehtestatud piiri (50/100 000 viimase 14 päeva jooksul), kuigi oli piirkondlikke erinevusi. «Samuti testime me oluliselt rohkem, kui ECDC soovitab ning positiivsuse protsent on ka. Siseriiklikuks kasutamiseks peaks mõõdikut modifitseerima nii, et see sisaldaks ka meditsiinisüsteemi võimekust iseloomustavaid komponente,» sõnab Lutsar.

Professor kirjutab, et viimasel nädalal on kuumaks teemaks tõusnud koroonaviirusega seotud mõõdikud ja neist on saanud vahend, et riike omavahel võrrelda, neid headeks ja halbadeks liigitada ning siis ka vastavaid meetmeid ette võtta. «Mõõdikud on loodud ennekõike hoidmaks viiruse levikut riigis niisugusel tasemel, et meditsiinisüsteem ülekoormatud poleks ja COVID-19 haigete, aga ka teiste haigustega, hakkama saaks. Mõõdikud on enam informatiivsed ühe riigi siseselt ja sobivad vähem erinevate riikide võrdlemiseks,» märgib Lutsar. Koroonaviiruse pandeemiast ei tohiks tema sõnul saada naabrite omavaheline võistlus. «Enne kui teeme põhjapanevaid järeldusi peaksime vaatama, mida need mõõdikud tähendavad ja kuidas need tekkinud on.»

Lutsar tähendab, et tema parima arusaamise juures pole ükski mõõdik tekkinud uuringute tulemusel, vaid põhinevad pigem ekspertarvamusel. Viimane ei pruugi sugugi vale olla.