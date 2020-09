«Leidsime, et praegune uni on nagu kristallkuul, mis ennustab, millal ja kui kiiresti tekib sinu ajus Alzheimeri patoloogia,» ütles Walker, UC Berkeley psühholoogia ja neuroteaduse professor ning ajakirjas Current Biology ilmunud teadusartikli vanemautor.

«Hea uudis on see, et saame selle osas midagi ette võtta,» lohutas Walker, «Aju puhastub sügava une ajal ning seega võib olla võimalik kell tagasi keerata magades elu jooksul rohkem.»