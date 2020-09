Selgusid parimad perearstikeskused - kas sinu arst on nende hulgas?

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Elle-Mall Sadraku sõnul selgitati parimad praksised välja seltsi koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel: «Hinnatakse nii kliinilist tööd kui ka töökorraldust, kuna need on kõige enam ravikvaliteediga seotud. Selleks peavad olema täidetud mitmed kriteeriumid. Rõhutan siinkohal üle, et kui sinu perearsti ei ole nimekirjas, ei tähenda see seda, et kvaliteetne arstiabi pole tagatud ja arst ei vääriks sinu personaalset tunnustust.»