Doktoritöö: viirus võib aidata ravida nahavähki

Kasvajaliste protsesside puhul on oluline need võimalikult varakult tuvastada – vastasel juhul levib melanoom kolletena mööda keha ja põhjustab elu jooksul täiendavaid probleeme.

Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Marina Teras tõdeb doktoritöös «Melanoomi markerid ja uued raviperspektiivid», et melanoomi ravivõimalused on muutunud varasemast rikkalikumaks – seetõttu on mõistlik ja säästlik kasutada individuaalsemaid ravimeetodeid, mis arvestavad geneetikat ja kasvajarakkude eripärast keskkonda.