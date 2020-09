Tervise lühiuudised

Rootsis Karolinska instituudis ja Austraalias Griffithi ülikoolis tehtud uuringust selgub, et eluviisil on oluline mõju neerudele. Umbes 10 protsenti maailma rahvastikust kannatab mingisuguse kroonilise neeruhaiguse all. Teadlased panid uue uuringu põhjal kokku hulga soovitusi, mille järgimine võib kroonilise neeruhaiguse riski vähendada 14–22 protsenti. Nende hulka kuuluvad trennitegemine, köögiviljade söömine, suurem kaaliumi tarbimine, suitsetamisest loobumine, alkoholi- ja soolakoguse vähendamine.