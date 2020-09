Koroonaparadoks: nakkusjuhtumite arv suureneb, suremus väheneb

Suurbritannias oli koroonaviirusega nakatunute arv madalaim 1. juulil, kui seitsme päeva keskmine oli 574 juhtumit. Augusti lõpuks oli nakkusjuhtumite arv enam kui kahekordistunud, olles 1402 päevas. Suremus on samal ajavahemikul aga pidevalt vähenenud, olles 37 asemel keskmiselt 5 surmajuhtumit päevas. The Guardian avaldab ülevaate terviseekspertide poolt esile toodud levinuimatest teguritest, millega seda tendentsi sagedamini seostatakse.

Paradoksi selgituseks kasutatakse enim järgmisi argumente: suremus on madalam, kuna patsiendid on nooremad; eakad ja kroonilised haiged kaitsevad end ning püsivad rohkem kodus; haiglates on Covid-19-ga seonduvalt kõrgem teadlikkus ja vajalikud vahendid; sagedasema testimisega avastatakse ka asümptomaatilised juhtumid; distantihoidmine vähendab organismi viiruskoormust.