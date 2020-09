Naiskodukaitse õpetab nädalavahetusel, kuidas kriisiolukorras hakkama saada

Naiskodukaitse ohutushoiulaager toimub teist korda ning on osalejatele tasuta. Laager on praktilise laadiga - iga teema juures saab ise käed külge panna ja kõike proovida. Laagris saab õppida ja harjutada esmaabi andmist, proovida ise tuld kustutada, õppida kuidas metsas hakkama saada. Lisaks on osalejatel võimalik piiluda militaarmaailma ehk end maskeerida, proovida, kuidas sõdurid metsas ise süüa teevad, õppida sidepidamist, püssi lasta ning ööbida sõduritelgis. Loomulikult ei puudu laagrist ka saun ja meelelahutusprogramm. Laagris osalevatele lastele korraldab Naiskodukaitse ohutusteemalisi tegevustunde.