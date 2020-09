Hiina viimases faasis vaktsiinikandidaat ei tööta kõikidel inimrühmadel sama tõhusalt

Tervishoiuametnikud on tundnud muret, kas eksperimentaalsed vaktsiinid suudavad ohutult kaitsta vanureid, kelle immuunsüsteem reageerib vaktsiinidele tavaliselt vähem.

Kolme vanemaealiste rühma puhul, kes said CoronaVac'i madala, keskmise või suure annuse, koges üle 90 protsendi antikehade taseme olulist tõusu, samas kui tasemed olid veidi madalamad kui noorematel katsealustel. See oli aga kooskõlas ootustega, ütles Sinovaci meediumiesindaja Liu Peicheng.

CoronaVaci, mida Brasiilias ja Indoneesias testitakse viimase etapi inimkatsetes, hinnates selle tõhusust ja ohutust, et saada heakskiit massiliseks kasutamiseks, on juba antud kümnetele tuhandetele inimestele osana Hiina erakorralisest vaktsineerimisplaanist, et kaitsta kõrge nakkusohuga inimesi.