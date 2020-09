Varasemates uuringutes on leitud, et söömine muude segavate tegevuste ajal võib viia ülesöömiseni. On ka leitud, et kuigi segavad tegevused võivad söömisel kasutud olla, siis tähelepanu nõudvad ülesanded võivad olla ülejäänud ajal kasulikud kaitstes meid isude eest.