Keskkonna vilets kvaliteet põhjustab Euroopas enam kui kümnendiku enneaegsetest surmadest

Raport tugineb Maailma Terviseorganisatsiooni andmetele, kus on analüüsitud inimeste surma ja haiguste põhjusi keskkonnamõjude kontekstis. Õhu- ja mürasaaste ning kliimamuutuste mõjud - näiteks kuumalained või kokkupuuted mürgiste kemikaalidega - on eurooplaste halbade tervisenäitajate peamisteks põhjusteks. Raportist selgub ka, et keskkonna vilets kvaliteet põhjustab Euroopas ligi 13 protsenti enneaegsetest surmadest.

«Keskkonnaseisundi ja inimeste tervisenäitajate vahel on tugev seos. Igaüks peab mõistma, et oma elukeskkonna eest hoolt kandes ei panustata me vaid ökosüsteemide päästmisse, vaid päästame sõna otseses mõttes ka enda elusid,» kommenteeris Taimar Ala, Keskkonnaagentuuri juht Eestis.

Õhusaaste on jätkuvalt tervisele suurima mõjuga keskkonnarisk, põhjustades Euroopa Liidus enam kui 400 000 enneaegset surma aastas. Teisele kohale platseerub mürasaaste 12 000 enneaegse surmaga ja kolmandal kohal on kliimamuutuste tagajärjed - olulisim neist kuumalained.

Eestis enneaegsete surmade ja müra seoseid ei hinnata, aga hinnatakse mürast tulenevat häiritust: öise liiklusmüra häiritust protsentides ning haigestumiste arvu südame isheemiatõppe. Liiklusmürast tulenev suur häiritus esineb näiteks 12 protsendil Tallinna ja 9,7 protsendil Tartu linna elanikel. Öine liiklusmüra häirib märkimisväärselt und 2,5 protsendil Tallinna ja 2,6 protsendil Tartu linna elanikest ning Eesti põhimaanteede ääres veidi enam kui sajal inimesel. Eestis varasemalt tehtud teadusuuringud räägivad, et umbes 600 enneaegset surma aastas on seotud sisse-hingatavate peenosakestega, seda just südame-veresoonkonna ja hingamisteede haigestumiste kaudu.

