Doktor Viigimaa: sügisel ja talvel on rohkem südamehaiguste riskitegureid

Tellijale

«Suvilast minnaks korterisse – langeb kehaline aktiivsus. Kui ka inimene elab oma majas, siis talvel on liikumist ikkagi palju vähem,» ütleb Viigimaa. Tema sõnul on uuringutes saanud kinnitust, et kõndimine, aiatööd, jalgrattasõit ja muud liikumist nõudvad argitegevused aitavad hoida veresooni aktiivsena, lupjumine on tunduvalt aeglasem ja infarktioht langeb.

Uurimustest on selgunud ka, et madalam temperatuur tõukab tagant trombotsüütide ehk vereliistakute aktivatsiooni, trombide lahustumise võime väheneb ja seega trombide tekke oht suureneb. Veres kutsuvad biokeemilisi muutusi esile ka õhurõhu langus, suurem õhuniiskus ja päevavalguse nappus – viimane mõjutab oluliselt organismi kaitsevõimega seotud näitajaid.

Südameveresoonkonna tervises mängib olulist rolli õhu kvaliteet. «Õhusaaste tagajärjel suureneb vere viskoossus ehk veri muutub paksemaks, verevool aeglasemaks ja tekib ka palju muid muutusi,» ütleb Viigimaa. Talvel on näiteks elu- ja tööruumides kehvem õhuvahetus. Viigimaa toonitab, et kui päev veedetakse kohas, kus on kasvõi natukene tubakasuitsu õhus, võib see võrduda ühe sigareti suitsetamisega, ja juba see lisab arterite lupjumisele kiirust.