Neuroteadlane kritiseerib sinist valgust blokeerivate prillide müüjaid: nende tõhususe kohta puuduvad ju tõendid

«Kui vaatan suuremat pilti, siis mõistan, et uurin tegelikult fundamentaalseid ajuanatoomia, ühenduvuse ja suhtluse aspekte,» kirjutab Yousef akadeemiliste uudiste veebiportaalis The Conversation , «Üks spetsiifiline visuaalsüsteemi funktsioon, mida oma kraadi omandamisel uurinud olen, on sinist valgust tuvastav molekul melanopsiin. Inimestel on melanopsiin näivalt piiritletud silma närvirakkude grupiga, mille sihtmärk on suprakiasmaatiline tuum - keha sisemine kell ajus.»

Yousef kirjeldab, et sellest pärineb ka idee, et sinine valgus mõjutab meie une-ärkveloleku tsüklit või ööpäevast rütmi. Seetõttu on ka mitmed korrigeerivate läätsede tootjad hakanud müüma sinist valgust filtreerivaid prille. Üks tavalisimaid väiteid on sealjuures, et see taastab loomuliku une-ärkveloleku tsükli. Sinist valgust filtreerivaid prille turundatakse ka lahendusena mitmetele teistele nägemisprobleemidele, sh silmavähi ennetaja, peavalude vähendaja ja kollatähni degeneratsiooni eest kaitsjana.