Haiglad leppisid kokku, kellele langeb koroona uue laine korral esmane koormus

Et uue koroonalaine tulles saaks plaaniline ravi haiglas võimalikult kaua jätkuda, leppis PERH Lääne-Tallinna keskhaiglaga kokku, et lõviosa COVID-i patsiente suunatakse sinna ravile ning nakkushaiglale lähevad appi PERH-i meedikud, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Need haiged, kes kuuluvad regionaalhaiglale, olgu see südameinfarkt, olgu see trauma, olgu see neurokirurgia või veresoonte kirurgia või hematoologia või onkoloogia, peavad alguses jääma siiski meie juurde ravile ja saavad ravi intensiivraviosakondade isolaatorites. Aga kui isolaatori vajadust, intensiivravi vajadust enam ei ole, siis me ei tekita suurt voodifondi teise astme intesiivravile, aga me teeme selle võimekuse Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikusse, mida meie võimestame oma arstide, õdede, tehnikaga,» selgitas PERH-i ülemarst Peep Talving.