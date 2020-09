PETUKAUP ⟩ Tipparsti identiteet varastati «imerohu» reklaamimiseks: see on ohtlik ja raha välja petmine

Tellijale

«Ohtlik on see, et mina justkui ütlen, et ilma ravimiteta on võimalik hüpertensioonist terveks ravida. Kui selle tulemusena inimesed loobuvad oma tavapärasest ravist ja hakkavad lootma sellele toidulisandile, mis kindlasti mitte midagi ei tee, võib see viia kiirabi väljakutsete, infarktide ja ajuinsultideni,» on Viigimaa mures.

Loetud päevade jooksul on dr Viigimaale saabunud mitu kirja, kus juhitud ta tähelepanu internetis ringlevale ajakirjaartiklina näivale reklaamile, mille kaudu saab otse tellida toidulisandit, ja kus kasutatud selle ülistamisel kardioloogiaprofessori identiteeti.

Viigimaale ühest apteegist saabunud kirjas öeldakse, et klient palus Cardiline tablette, mida Margus Viigimaa kiitis. Kirja autor läkitas Viigimaale ka võltsartikli lingi.

Teises kirjas tõdeb allakirjutanu, et tellis Facebookist nähutud, lahti klikitud ja loetud jutu peale kõnealuse lisandi. Seejärel helistas talle vene keeles kõnelev naisterahvas ja selgitas, et raviks tuleb tarvitada veel suuremal hulgal kõnealuseid tablette. Mispeale mõistis tellija, et tegu on äriskeemiga ja teavitas dr Viigimaad, avaldades kahetsust, et kardioloogi tegelikku muret inimeste tervise pärast kasutatakse ära ärihuvides.

Täna hommikuks on muudetud Cardiline reklaamiva tegelase nimi – Eesti kardioloog ja professor dr Margus Bogdanov. Viigimaa sõnab, et kui lüüa internetiotsingusse ta nimi ühes toidulisandi omaga, annab see välja vasted, kus kasutatud tema pärisnime. Ja kui palju neid kardioloogiaprofessoreid Eestis ikka on, tõdeb Viigimaa – vaid paar tükki.

Viigimaa peab väga ohtlikuks, et tema suhu on kirjutatud sõnad, nagu ei peaks hüpertensiooni raviks kasutama ravimeid. «See on nahaalne reklaam – lubada, et võib ilma tablettideta ja kõik patsiendid saavad terveks. Nad kasutavad ära kroonilisi haigusi, mida on hästi palju, inimese abitut seisundit. Kui inimene on kaua ravinud hüpertensiooni, tekib lootus, et äkki ikka on midagi, et saaks seisundi paremaks ja et äkki ei pea üldse tablette võtma ning võibki ravimitest loobuda. Samuti on ohtlik, kui inimene toidulisandis pettub ja mõtleb, et talle midagi ei aita ja võib ka selle tagajärjel ravimitest lõpuks loobuda.»

Viigimaa ütleb, et reklaamitavale nii-öelda toidulisandile on välja mõeldud suvaline nimi ja kusagilt ei leia isegi selle koostist. «Paremal juhul on see ilma toimeta suhkruvatt. Halvemal juhul on see mingisugusele toimele pretendeeriv aine, mis võib tekitada kõrvaltoimeid ja seninägematuid tüsistusi, mida me ei tea,» tõdeb Viigimaa.

«Tänapäeval on väga lihtne – paned kokku tärklised ja muud ained, millel mingit toimet ei ole, aga näevad nagu tabletid või kapslid välja. Seda on lihtne ja odav toota. Kui saad inimeselt 40 või 70 eurot kuus, nagu nad müüvad tavaliselt, see on ikka päris kasumlik,» sõnab Viigimaa.