Vaktsineerimine, foto on illustratiivne.

Pfizer ja BioNTech on kindlad, et neil on uue koronaviiruse vastane vaktsiin valmis ametlikuks heakskiitmiseks oktoobri keskpaigaks või novembri alguseks, ütles BioNTechi tegevjuht ja asutaja Ugur Sahin teisipäeval CNNile.