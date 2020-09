Ekraaniaja 2+2 reegel on müüt, kuid mitte päris alusetu

«Teadusuuringud on selgelt tõestanud, et ekraanimeediaga on kaasnenud palju inimeste vaimset rikastamist, kuna infole ja meelelahutusele on parem juurdepääs – samas on ekraanimeedia vahendusel võimalik inimesi manipuleerida, sellega võivad kaasneda demokraatia toimimise ja avaliku keskustelu kvaliteediprobleemid ning tervisemured,» ütles Tiidenberg ERRi vahendusel.